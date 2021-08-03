服貿會9月2日登場 165家境外機構參展

2021年中國國際服務貿易交易會（下稱服貿會）將於9月2日至7日在北京國家會議中心和首鋼園區舉辦，目前已有108個境外國家和地區的165家境外及駐華機構確認線上線下參展參會。

中新社報導，「9月，我在服貿會等你」媒體通氣會8月1日舉行，北京市投資促進服務中心主任、北京市商務局副局長孫堯表示，服貿會已成為全球服務貿易領域規模最大的綜合性展會，也是大陸對外開放重大平台，為推動構建新發展格局和對外貿易高質量發展、深化國際合作、參與全球經濟治理發揮了重要的作用。

2021年服貿會由商務部和北京市政府共同主辦，主題為「數字開啟未來，服務促進發展」，設置約13萬平方米展覽展示、100餘場論壇和會議及推介洽談活動，將舉辦全球服務貿易峰會、論壇和會議、展覽展示、推介洽談、成果發布、邊會等6類活動。

孫堯表示，2021年服貿會的招商招展、展覽展示以及論壇會議組織等工作正有計畫、有步驟地進行。截至目前，2021年服貿會總體招展完成率超過9成，世界500強和行業龍頭企業佔比48%，國際化率近30%。

國際招商招展方面，已有108個境外國家和地區的165家境外及駐華機構確認線上線下參展參會。國際組織方面，已有26家國際組織確認參展參會，其中，21個國際組織將舉辦展覽展示或國際論壇活動。

在繼續使用國家會議中心基礎上，2021年服貿會首次使用首鋼園區作為專題場館。首鋼集團有限公司副總經理梁捷表示，首鋼園區場館將滿足8個專題展及配套會議、論壇等活動場地需要，致力打造具有後工業景觀風貌特徵的花園式國際盛會。

梁捷提到，首鋼園區場館集中搭建區域充分利用工業遺存，對原刀具車間、修理車間、泵房等進行結構加固和室內改造，形成會議室、貴賓室、餐飲、辦公用房等服務配套設施，讓人們在沉浸式會展空間體驗中感受工業風貌和歷史文脈的延續。

孫堯稱，本屆服貿會繼續採取線上線下相結合方式舉辦，不斷優化服貿會數字平台，持續為參展客商提供展品展示、項目發布和洽談等服務，實現常態化辦展辦會，打造永不落幕的服貿會。