百城新房漲逾2％ 近3年高位

今年以來，大陸百城房價保持穩中有升態勢，珠三角城市新房熱度仍然集中。中指研究院2日發布的數據顯示，2021年1-7月，中國百城新建住宅價格累計上漲2.06%，漲幅較去年同期擴大0.35個百分點，累計漲幅仍處近三年同期高位。

中新社報導，珠三角城市群新房漲幅依然居主要城市群首位。中指研究院指數事業部高級分析師馬琛在當日舉行的月度市場形勢分析會上表示，1-7月，珠三角城市群新建住宅價格累計上漲3.41%，高於長三角2.49%、山東半島1.34%和京津冀0.78%的房價累計漲幅。

值得注意的是，今年前7個月，在百城新建住宅價格環比漲幅排名前20位的城市中，珠三角城市佔5席，其中，佛山、廣州、東莞新建住宅價格累計漲幅居前，分別為5.28%、5.12%和5.11%。中山（上漲4.75%）和惠州（上漲2.7%），房價漲幅同樣進入前20位。

多個長三角城市新房價格環比漲幅靠前，金華、南通、常州、無錫、嘉興等城市房價漲幅較高，均超過3%。另外，新房價格累計漲幅最高的城市為徐州，前7個月上漲6.04%。

今年以來，商品住宅交易活躍為房價提供支撐。馬琛指出，據初步統計，1-7月，重點監測的50個城市商品住宅月均成交約3710萬平方米，在去年低基數影響下，同比增長36.1%，與2019年同期相比，增幅超兩成，絕對規模達近五年最高水平，在歷史同期中僅次2016年。

其中，7月單月，50城商品住宅成交面積在3800萬平方米左右，與去年同期持平，處歷史同期相對高位。

今年以來，百城二手房價漲幅高於新房。前7個月，百城二手房價格累計上漲3%，漲幅較去年同期擴大1.26個百分點。展望後市，馬琛表示，地價和二手房價格上漲帶動新房價格短期仍將延續小幅上漲態勢，全年新房價格或現結構性上漲。