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鄭州富士康：備貨量產新產品 缺工人正積極招工

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
鄭州富士康一線工人缺口大正積極招工。澎湃新聞
鄭州富士康一線工人缺口大正積極招工。澎湃新聞

蘋果新旗艦iPhone13系列將於今年9月發布，不過先前連日暴雨導致洪水，外界分析iPhone 13產量可能受河南洪水影響減少兩至三成，河南日報引述富士康科技園副總經理王雪的話表示，港區富士康生產運轉一直平穩，受災最嚴重的是白沙廠區，該廠區主要生產PC電腦連接器，並未生產智慧手機，目前園區訂單充足，用工量大，一線工人缺口很大。

報導指出，富士康在鄭州共有三個廠區，合稱富士康鄭州科技園，其中最大廠區為航空港區富士康，第二大廠區坐落在經濟開發區第八大街，第三大廠區在鄭東新區白沙鎮。

王雪補充，港區廠區和經開區廠區都生產智慧手機及零組件，港區廠區承擔了富士康在大陸近八成的智慧手機產能，白沙廠區主要生產PC電腦連接器，並未生產智慧手機。

王雪表示，目前港區廠區生產運轉很平穩；經開區廠區受斷電影響，員工於22號晚班已逐步恢復生產運轉，24日上午已全面復工；白沙廠區受災較為嚴重，21日千餘名員工被圍困在公寓社區，在斷水斷電的環境裡等待救援和幫助，目前正有序恢復。”

富士康鄭州科技集團副總經理張占武指出，目前富士康鄭州科技園各事業群為備貨量產新產品，正在積極招工，目前園區訂單充足，用工量大，一線工人缺口很大。

富士康鄭州科技園是富士康生產iPhone規模最大的廠區，員工人數一度達到40萬人，比瑞士第一大城市蘇黎世的人口還多。

快科技報導，之前的供應鏈就曾表示，富士康正處在iPhone新品的量產備貨期，透過招聘通路瞭解到，手機園區一直在持續招工，並且返費（相當於獎金）還在上漲。

7月24日起，鄭州港區富士康IDPBG事業群（生產iPhone）返費模式漲價，基本工資人民幣1,900元加加班費，打卡55天在職90天最高返費人民幣1萬元。

鄭州 人民幣 加班費

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