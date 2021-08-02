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大陸加強食品藥品監管 擴大失信黑名單範圍

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸聚焦食品、藥品和特種設備等直接關係生命健康安全的市場監管領域。(路透)
大陸聚焦食品、藥品和特種設備等直接關係生命健康安全的市場監管領域。(路透)

大陸國家市監總局公布「市場監督管理嚴重違法失信名單管理辦法」等三個部門規章和規範性文件，擴大嚴重違法失信名單列入範圍，聚焦食品、藥品和特種設備等，直接關係生命健康安全的市場監管領域，強化信用約束和失信懲戒，「真正讓市場監管長出牙齒」。這三份文件均將自9月1日起施行。

據香港信報財經網，大陸市監總局指出，針對市場秩序中固疾頑症，出重拳、下猛藥，強化信用約束和失信懲戒，着力解決群眾痛點、治理難點，真正讓市場監管長出牙齒，實現「利劍高懸」。

市監總局還刊登了嚴重違法失信名單管理辦法全文指出，在食品領域，未依法取得食品生產經營許可從事食品生產經營活動、用非食品原料生產食品、生產經營致病性微生物及生物毒素等污染物質的食品等多種情形，並因此受到較重行政處罰的，將被列入嚴重違法失信名單。

藥品、醫療器械、化妝品領域，生產銷售假藥、劣藥，生產、銷售非法添加可能危害人體健康物質的化妝品等行為，可以列入嚴重違法失信名單。

另外，侵犯商業秘密、商業詆毀、組織虛假交易等嚴重破壞公平競爭秩序的不正當競爭行為；價格串通、低價傾銷、哄抬價格；對關係國計民生的商品或者服務不執行政府定價、政府指導價，不執行為應對突發事件採取的價格干預措施、緊急措施等，也將被列入嚴重違法失信名單。

大陸國家市監總局同時還新修訂了《市場監督管理行政處罰信息公示規定》，新制定《市場監督管理信用修復管理辦法》，希望通過健全完善信用修復制度，縮短訊息公示期限，規範信用修復程序等，鼓勵違法失信當事人重塑信用，激發市場主體活力。

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