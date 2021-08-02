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陸證監會：中美應就中概股監管問題加強溝通

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中證監重申支持企業依法合規選擇國際國內兩個市場。（新華社）
中證監重申支持企業依法合規選擇國際國內兩個市場。（新華社）

大陸中國證監會表示，注意到美國證券交易委員會對上市的資訊披露提出新要求，指出兩國監管部門應當繼續秉持相互尊重、合作共贏的精神，就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決辦法，為市場營造良好政策預期和制度環境。

香港電台網報導，中證監在網頁上刊登發言人答記者問，重申一直對企業選擇上市地持開放態度，支持企業依法合規選擇國際國內兩個市場，認為企業不管在哪裡上市，都應當符合上市地、運營地相關法律法規和監管要求。

中證監提到，目前中國大陸主管部門對有關行業進行規範管理，目的是統籌發展及安全，促進市場主體持續健康發展。在制度的制定和執行過程中，中國證監會將與有關部門密切溝通，進一步統籌處理好投資者、企業、監管等各方關係，進一步提高政策措施的透明度和可預期性。

中證監表示，中國推進改革開放的基本國策堅定不移，金融對外開放力度會不斷加大，將繼續推出更多務實開放措施，推動中國大陸資本市場高質量發展。

資本市場 香港

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