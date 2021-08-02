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財新中國6月製造業PMI降至50.3 低於預期
中國大陸製造業活動持續放緩，財新公布，中國7月製造業採購經理指數(PMI)降至50.3，較上月下降1個百分點，為去年5月以來最低，並低於市場預期51。專家稱，7月財新中國製造業PMI相關數據顯示，目前國民經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需小心應對。
據香港信報財經網，大陸7月製造業供給繼續擴張，但擴長速度僅為微弱，需求則出現一年多來首次收縮。7月製造業生產指數和新訂單指數分別出現16個月和15個月以來新低。部分受訪企業反映，客戶需求相對疲弱；另有企業反映，產品出廠價格上揚抑制了銷售。分類別數據顯示，投資品類新訂單增長強勁，但消費品和中間品類新訂單減少。
外需總體維持穩定，7月製造業新出口訂單指數略高於榮枯線，海外不同地區疫情形勢分化，對出口影響此消彼長。
製造業購進價格指數和出廠價格指數雙雙下降，顯示通脹壓力在7月略有緩解。不過，購進價格指數已連續8個月高於榮枯線5個百分點以上，受訪企業表示「原材料價格居高不下，尤其是工業金屬價格高漲」。
受局部區域洪澇、疫情以及晶片等產品短缺影響，物流交付時間繼續延長，7月供應商供應時間指數繼續位於收縮區間。
中國大陸製造業界對未來一年的增長前景普遍感到樂觀，但樂觀度下滑至15個月低點。企業憂慮全球疫情未知何時才能受控，擔心供應鏈繼續受阻擾。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月大陸製造業擴張勢頭邊際放緩，市場供給繼續擴張，需求開始承壓，企業在增加僱員和原材料採購方面態度謹慎。通脹壓力部分得到緩解，製造業企業家對未來依舊保持樂觀，但已低於長期均值。7月財新中國製造業PMI相關數據顯示，目前國民經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需小心應對。
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