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小米直播節目首集雷軍開講 新品MIX 4傳亮相

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
「小米直面會」，將於明（2）日登場，小米董事長雷軍為首期主講者。照片／小米官網
「小米直面會」，將於明（2）日登場，小米董事長雷軍為首期主講者。照片／小米官網

小米官方今（1）日宣布，上線一檔直播節目「小米直面會」，將於明（2）日晚間8點開講。據小米董事長雷軍微博發布，這次直面會小米官方還會首次披露兩款重磅新品，市場推測為小米MIX 4等。

騰訊網報導，小米直面會是專門為米粉打造的直播節目，第一集將由小米集團CEO雷軍來拉開序幕，軟件與體驗部總經理金凡、生態鏈總經理屈恆等人將在小米直面會上發布新品發布，並回應用戶關心的事情。

不僅如此，直面會上還會發布數款小米新產品，可能是最密集的小米新品發布欄目。此外，還會展現MIU的最新動態等內容。

雷軍曾表示，回想過去的11年，覺得小米最最重要的，就是選擇了一條非常不同的道路，選擇永遠和用戶做朋友。重視與用戶關係，是小米一直堅持在做的事情，也正是小米公司創辦小米直面會的初心。

直播 小米 雷軍

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