第二屆四川裝備智造國際博覽會 德陽舉行

第二屆四川裝備智造國際博覽會開幕式暨高峰論壇，7月28日在四川德陽高新區航展會展中心舉行。本屆裝博會以「創新驅動、數智賦能」為主題，邀請全球高端裝備龍頭企業和政、產、學、研、用各界人士齊聚一堂，充分展示智慧製造產業最新科技成果及產業應用。

本屆展會共有來自中國大陸、德國、美國、日本、韓國等11個國家和地區的309家知名企業參展，集中展示智慧製造、能源裝備、農機裝備、應急裝備等四大領域最新技術和先進裝備。全球眾多知名智慧製造商攜帶最新技術與裝備，多項新技術、多款新產品、多場發布活動在展會期間亮相。

展會期間，4場平行分論壇分別以「成渝地區雙城經濟圈協同打造世界先進製造業集群」、「能源革命的產業前景與裝備製造」等為主題，各方專家共同探討高端製造業在新形勢下實現數位化轉型發展策略，促進裝備製造產業創新發展。

此外，展會還特設百強發布活動，發佈2021年大陸機械工業百強、汽車工業整車二十強、零部件三十強企業名單。德陽市政府分別與大陸機械工業聯合會、一汽集團簽訂戰略合作協定，多個重大項目進行了現場簽約。