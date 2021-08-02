上海政企 拚國際消費中心城市

經大陸國務院批准，上海、北京、廣州、天津、重慶率先開展國際消費中心城市培育建設。靜安和黃浦兩區位於上海核心地段，擁有歷史悠久的商業街區。靜安區商務委主任林曉玨表示，在國際消費中心城市建設中，靜安要打造成為引領國際消費體驗、聚集國際消費資源、融合國際消費創新、彰顯國際商業文明，既能「買全球」也能「賣全球」的示範區。

中新社報導，林曉玨透露，靜安區將重點引進和發展一批擁有強大品牌運作能力的國內外商貿行業龍頭企業，集聚更多高能級貿易機構，支持國際知名品牌企業在靜安設立高能級總部和採購中心、結算中心、營運中心等功能性機構。同時，進一步匯聚引領全球潮流的品牌，打造高端品牌首選地、全球新品先發地和本土品牌集聚地，持續增加各類品牌的旗艦店，提升消費體驗。

黃浦區已明確提出「將南京路、淮海中路和豫園建設成為世界級的商圈」。黃浦區商務委主任金韶靖表示，南京東路至外灘一線將成為享譽全球、接軌國際的世界級商業街區；淮海中路將成為人文關懷有溫度、建設標準有高度、文化傳承有厚度的具有全球影響力的商圈；豫園則將成為融匯古今、貫通民俗時尚的文化旅遊商業地標。

此外，黃浦還將提升夜間經濟的活躍度和影響力，打造在線新消費，推動線上線下深度融合，呈現「全區域全時段」「多渠道多場景」的新商業模式。

企業將如何助力上海國際消費中心城市建設？百聯集團有限公司總裁徐子瑛說，集團將在「高端消費、直播消費、服務消費、外來消費、旅遊消費、健康消費、夜間消費」等消費方式上創新拓展。

作為新零售企業的代表，盒馬將圍繞豐富消費場景、提升消費品質、優化消費體驗等方面為上海國際消費中心城市助力。盒馬產業發展中心主任原若凡說：「希望加快盒馬在商業數字化與新消費領域的創新發展，持續打造全球優質供應鏈體系，為上海打造國際消費中心城市注入新動能」。

上海中華老字號企業協會會長黃驊表示，老字號企業要把握消費升級的趨勢，引領本土品牌加速創新邁向國際。