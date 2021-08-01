網易雲音樂通過港上市聆訊

大陸網路科技公司網易旗下網易雲音樂於5月底遞交上市申請，港交所今（1）日公布，已通過上市聆訊。網易雲音樂傳出計畫集資約10億美元。這也意味著網易雲音樂和騰訊音樂在大陸線上音樂平台競爭趨白熱化。

隨著網易雲音樂即將上市，大陸網路音樂平台將被瓜分為二。騰訊音樂於2018年12月在紐約證券交易所上市，當時募集11億美元，其在陸運營著四個主要的在線音樂平台，QQ 音樂，酷狗音樂，酷我音樂和 WeSing。有消息稱，騰訊音樂擬在港二次上市，將籌集20到35億美元，但上市時程未定。

信報財經報導，招股說明書顯示，此次募資主要用於繼續深耕音樂社區，美林、中金及瑞信為上市聯席保薦人。公司於2013年上線服務，收入主要來自在線音樂服務、社交娛樂服務及其他。阿里巴巴持股10.81%，百度持股4.26%。

今年第1季，網易雲音樂月活躍使用者數為1.83億，線上音樂服務月付費使用者數為2,400萬，付費比率為 13.3%。主要用戶為1990後占89%。

業績方面，去年全年收入年逾1.1倍增至人民幣48.9億元，虧損人民幣29.5億元。今年首季收入年增75%至人民幣14.9億元，虧損由去年同期的人民幣5億元收窄至2.8億元。

今年首季，網易雲音樂的在線音樂服務月活躍用戶數為1.83億人，月付費用戶為2,400萬人。資料顯示，截至今年3月底，網易雲音樂內容庫擁有共逾6,000萬首音樂曲目，當中110萬首為註冊獨立音樂人創作的音樂曲目。