港發首期2千元消費券 餐飲業將增2~3成營業額
香港政府8月1日經四間儲值支付工具營辦商，向約550萬名在7月17日或之前登記的合資格市民發放第一期2000港元電子消費券。有餐飲業人士預計，業界將提升兩至三成營業額。
香港中通社報導，香港電子消費券將分期發放。在7月17日或之前登記的市民將分別於8月1日及10月1日獲得消費券。在7月18日至本月14日登記及所有以遞交書面表格進行登記者，分別於9月1日及11月1日收到。
支付寶（AlipayHK）、拍住賞（Tap & Go） 、WeChat Pay Hong Kong及八達通（Octopus）是發放電子消費券的儲值支付工具營辦商。
當日凌晨，部分手機應用程式一度出現「塞車」狀況，亦有市民早上驚喜發現電子支付程式多了2000港元。而使用八達通登記的市民，一早便在指定地點領取。
電子消費券到手，香港政府財政司司長陳茂波也早早地體驗了一把。當日早上他到茶餐廳吃早餐時，使用了電子消費券付款，形容使用過程「快靚正」，還直言要用消費券買些禮物給家人，加碼請同事吃飯。
陳茂波在部落格中表示，電子消費券是讓最多市民受惠、最多商戶受益，且資源可全在本地經濟中流轉的舉措，盼電子消費券能激活零售市場，令經濟增長持續。
自電子消費券計畫推出後，四家儲值支付平台合共已新增了超過120萬個消費者的帳戶，還增加了逾2.8萬個接受電子支付的商戶。
香港飲食業職工總會名譽會長郭宏興說，目前不少餐廳為配合電子消費券計畫安裝了支付寶、微信等電子消費工具，但相信八達通仍是首選。預計本次計畫將幫助業界提高兩至三成營業額。
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