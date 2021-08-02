遼寧紅沿河5號機組 具備商業運營條件

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

遼寧紅沿河核電8月1日發布消息稱，7月31日21時32分，遼寧紅沿河核電5號機組完成168小時試運行試驗後，具備商業運營條件。

中新社報導，作為大陸東北首座核電站及最大電力能源投資項目，紅沿河核電項目分一、二期建設，總投資逾800億人民幣。一期工程四台機組2016年建成投產，目前正平穩發電；二期工程建設5、6號機組2015年開工建設。

今年6月25日，5號機組負荷開關完成同期合閘，首次成功併網發電，在併網中5號機組各項設備參數正常，狀態控制良好。

據紅沿河核電站方面介紹，5號機組實施了非能動高位冷卻水源、二次側臨時補水、移動式應急電源等36項技術改進，具備三代核電主要技術特徵，安全水平進一步提高。

核電 人民幣

延伸閱讀

廣東台山核電廠 燃料破損停機檢修

廣東台山核電場燃料破損 停機檢修查找原因

供電亮黃燈 台電：德基電廠下午重啟發電

核二廠2號機急停調查…因員工挪椅子不慎壓到

相關新聞

小米直播節目首集雷軍開講 新品MIX 4傳亮相

小米官方今（1）日宣布，上線一檔直播節目「小米直面會」，將於明（2）日晚間8點開講。據小米董事長雷軍微博發布，這次直面會...

網易雲音樂通過港上市聆訊

大陸網路科技公司網易旗下網易雲音樂於5月底遞交上市申請，港交所今（1）日公布，已通過上市聆訊。網易雲音樂傳出計畫集資約1...

從投行看大陸／利用加速折舊和一次性稅前扣除節稅分析

大陸台商在帳務處理時都喜歡往「固定資產加速折舊」和「一次性稅前扣除」靠攏，無非就是希望增大年度費用，以達到節稅的目的，但...

遼寧紅沿河5號機組 具備商業運營條件

遼寧紅沿河核電8月1日發布消息稱，7月31日21時32分，遼寧紅沿河核電5號機組完成168小時試運行試驗後，具備商業運營...

大陸新能源汽車產業發展 大躍進

適應產業升級趨勢和綠色消費新需求，中國大陸新能源汽車產業進入加速發展階段。中國汽車工業協會數據顯示，今年1至6月，新能源...

港發首期2千元消費券 餐飲業將增2~3成營業額

香港政府8月1日經四間儲值支付工具營辦商，向約550萬名在7月17日或之前登記的合資格市民發放第一期2000港元電子消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。