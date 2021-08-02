遼寧紅沿河5號機組 具備商業運營條件
遼寧紅沿河核電8月1日發布消息稱，7月31日21時32分，遼寧紅沿河核電5號機組完成168小時試運行試驗後，具備商業運營條件。
中新社報導，作為大陸東北首座核電站及最大電力能源投資項目，紅沿河核電項目分一、二期建設，總投資逾800億人民幣。一期工程四台機組2016年建成投產，目前正平穩發電；二期工程建設5、6號機組2015年開工建設。
今年6月25日，5號機組負荷開關完成同期合閘，首次成功併網發電，在併網中5號機組各項設備參數正常，狀態控制良好。
據紅沿河核電站方面介紹，5號機組實施了非能動高位冷卻水源、二次側臨時補水、移動式應急電源等36項技術改進，具備三代核電主要技術特徵，安全水平進一步提高。
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