大陸新能源汽車產業發展 大躍進

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
近日第18屆長春車展上，大陸主流新能源車集體亮相，續航里程不再是主打賣點，軟體、生態正成為車企競爭熱點。圖為民眾在長春車展瞭解新能源汽車。（中新社）
近日第18屆長春車展上，大陸主流新能源車集體亮相，續航里程不再是主打賣點，軟體、生態正成為車企競爭熱點。圖為民眾在長春車展瞭解新能源汽車。（中新社）

適應產業升級趨勢和綠色消費新需求，中國大陸新能源汽車產業進入加速發展階段。中國汽車工業協會數據顯示，今年1至6月，新能源汽車產銷雙雙超過120萬輛，分別達到121.5萬輛和120.6萬輛，同比增長均為2倍。與2019年同期比，產銷同比增長94.4%和92.3%。

新華社報導，「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）」提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。截至2021年5月底，中國大陸新能源汽車保有量約580萬輛，約占全球新能源汽車總量的50%。

「新能源（汽車產業發展）是汽車產業轉型關鍵。」中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，隨著新能源汽車的保有量持續增加，將為實現「雙碳」目標作出汽車行業應有貢獻。

與此同時，大陸新能源汽車配套設施日趨完善。至今年4月，大陸已累計建設充電站6.5萬座、換電站644座，各類充電樁187萬個，建成覆蓋176個城市、超過5萬公里的高速公路快充網絡。

為讓電動汽車「回得了家、出得了城、下得了鄉」，國家電網續投資建設充電基礎設施，累計投資274億人民幣，形成「十縱十橫兩環網」高速公路快充網絡，推進公共充電網絡向鄉村延伸，共建公共、高速、鄉鎮等保障型充電設施12.8萬個。

新能源汽車產業發展趨勢向好，但產業仍處於「爬坡過坎」的關鍵時期。大陸工信部副部長辛國斌說，政策支持與創新推動下，中國大陸新能源汽車快速發展，產業鏈上下游基本實現貫通。但也存在關鍵核心技術創新能力不強、基礎設施建設仍顯滯後等突出問題。

大陸工信部表示，將進一步加強新能源汽車質量監管，促進整車電動化和智能網聯技術等進一步融合，健全充電、停車等各項服務，提高公共交通電動化水平，有效提升配套產業鏈水平，推動新能源汽車高質量發展。

據中國汽車工業協會表示，大陸新能源汽車滲透率由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，其中6月的滲透率已超過12%。

高速公路 電動汽車

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