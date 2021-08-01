大陸經濟半年報：廣東省GDP逾24兆居首

截至8月1日，大陸31省份2021年上半年GDP數據均已出爐。從總量來看，廣東、江蘇進入5兆人民幣俱樂部；從增速來看，26個省份實現兩位數增長，10個省份增速跑贏全大陸平均，湖北增速居首。

據中新經緯報導，經濟總量方面，廣東繼續穩坐第一寶座，廣東、江蘇、山東位居前三甲的格局依舊未變。

廣東、江蘇上半年GDP總量處於第一梯隊。廣東為5兆7226.31億元（人民幣，下同），約24.5兆元新台幣。江蘇為5兆5199.63億元。

3兆俱樂部有兩個省，分別為山東和浙江。其中，山東上半年GDP逼近4兆，達3兆8906.35億元，浙江緊隨其後，為3兆4556億元。

此外，河南、四川、福建、湖北、湖南、安徽、上海等7個省上半年GDP在2兆級別。從經濟總量排名來看，一季度，湖北緊隨湖南之後，上半年整體看，湖北實現反超，居全大陸第八。

值得一提的是，北京上半年GDP達1兆9228億元，距進入2兆俱樂部僅一線之隔。

GDP增速方面，上半年，全大陸GDP同比增速達12.7%，按省份來看，有26個省份GDP增速達到雙位數。湖北上半年GDP增速居首，高達28.5%。