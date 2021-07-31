水患頻傳 大陸7月製造業PMI下跌0.5個百分點至50.4

大陸國家統計局公布，7月，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.4，較上月低0.5個百分點；非製造業商務活動指數為53.3，較上月低0.2個百分點；綜合PMI產出指數為52.4，比上月回落0.5個百分點。大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，總體上看，中國經濟繼續保持擴張趨勢，但步伐有所放緩。

趙慶河指出， 7月，部分企業集中進入設備檢修期，加上局部地區受高溫洪澇災害等極端天氣影響，製造業擴張力度較上月有所減弱，但大多數行業PMI仍保持在景氣區間。

從行業情況看，造紙印刷及文教體美娛用品、鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業的生產指數和新訂單指數均位於55.0以上，顯示企業生產經營較為活躍，行業增長動力較強。

石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業的生產指數和新訂單指數則低於臨界點，反映出產需有所減少。

此外，7月進出口景氣小幅回落。其中，木材加工及家具、黑色金屬冶煉及壓延加工、專用設備等行業的新出口訂單指數和進口指數均位於收縮區間，進出口景氣度總體偏弱。

值得注意的是，7月大型企業PMI為51.7，與上月持平，高於製造業總體1.3個百分點。但中、小型企業PMI分別為50.0和47.8，低於上月0.8和1.3個百分點。

趙慶河說，部分中、小型企業反映，近期原材料成本上漲、訂單減少、回款壓力加大等問題突出，企業生產經營承壓。

而在暑期消費等因素帶動下，7月大陸服務業商務活動指數較上月上升0.2個百分點至52.5，顯示服務業恢復向好態勢。其中，航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及環境治理等行業商務活動指數均較上月上升10.0個百分點以上，行業市場需求加快釋放，業務總量快速增長。

但受高溫多雨、洪澇災害等不利天氣因素影響，7月大陸建築業商務活動指數則回落至57.5，較上月低2.6個百分點。其中，以室外作業為主的土木工程建築業商務活動指數回落較為明顯，較上月低4.9個百分點，來到54.4。