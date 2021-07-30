房子是拿來住、不是拿來炒！陸官方「重點關注」18城房市發展

今年以來，大陸持續放出嚴控樓市的訊號，住建部年內已「重點關注」18個城市，並要求各城市要精準調控，堅決遏制投機炒房。外界預估，下半年的房地產調控政策將繼續從嚴，並進一步強化至三四線城市。

中共中央政治局昨（30）日召開會議，會議要求，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產市場平穩健康發展。加快發展租賃住房，落實用地、稅收等支持政策。

證券日報報導，大陸住建部副部長倪虹日前已約談寧夏銀川市、江蘇省徐州市、浙江省金華市、福建省泉州市以及廣東省惠州市五個城市政府負責人，要求落實國務院加快發展保障性租賃住房和進一步做好房地產市場調控工作電視電話會議精神，確保完成穩地價、穩房價、穩預期的目標。

會議宣布，將銀川、徐州、金華、泉州、惠州五個城市納入房地產市場監測重點城市名單，此類城市的房地產調控工作，由住建部以及有關省級政府共同督辦。

銀川、徐州、金華、泉州、惠州5個城市今年上半年新建商品住宅銷售價格和住宅用地價格增長過快，市場預期不穩，引起社會廣泛關注。

中原地產首席分析師張大偉表示，約談房價上漲過快城市已經成為2021年房地產調控的一個最重要手段，體現了在房地產調控「一城一策」的基礎上，住建部的督導作用在加強，五個城市因最近房價上漲明顯，故而成為約談對象，這代表了下半年的房地產調控政策將繼續從嚴。

上海易居研究院智庫研究中心總監嚴躍進指出，當前樓市調控在原來一二線城市的管控基礎上，也逐步注意防範三四線城市的炒作風險。

除上述五城外，廣州、合肥、寧波、東莞、南通、上海、深圳、北京、杭州、無錫、南昌、成都、西安等13個城市在今年早些時候，均已被住建部約談督導。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，從目前約談的城市覆蓋範圍看，三四線城市被納入樓市調控之中，這預告後續政策升級打「補丁」會進一步強化至三四線城市。

展望下半年，張波預計熱點城市房地產市場或將再度降溫，尤其是約談產生的威懾效力將直接作用於整個下半年，而房地產調控將進入以「控房價」為錨點，強化穩定房地產秩序，進而保障房地產市場的規範化運行及平穩健康發展。