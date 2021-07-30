繼卸任字節跳動CEO 張一鳴再退出多家關聯公司法定代表人

繼日前卸任字節跳動CEO之後，張一鳴又接連退出四家字節跳動關聯公司法定代表人職務。

IT之家報導，根據企查查顯示，張一鳴退出法定代表人的公司，包括天津字節跳動管理諮詢有限公司、天津字節跳動海河管理諮詢有限公司、天津同融電子商務有限公司，分別改由李飛、張利東等人接任；張一鳴目前仍擔任法定代表人的公司有五家，控制企業達227家。

驅動之家報導，張一鳴在今年5月20日發布內部全員信，宣布將卸任CEO，放下日常的管理工作，聚焦到遠景戰略、企業文化、社會責任等長期重要的事情上去，尤其是虛擬實境、生命科學、科學計算對人類生活的影響都已現黎明之曙光，目前字節跳動正在探索教育公益、腦疾病、古籍數位化整理等新的公益專案，希望能更深度地參與其中。

接手字節跳動CEO的是聯合創始人梁汝波，預計兩人會在年底正式交接。

經濟觀察報報導，張一鳴並不是唯一一個早早卸任公司管理職位，在他之前，黃崢在今年3月17日卸任拼多多董事長。

黃崢表示，辭任後將專注於食品科學和生命科學領域，為十年後的拼多多探索高速高品質縱深發展的新空間。

深度科技研究院院長張孝榮分析，張一鳴與黃崢都是大陸網路行業第二代企業家，他們創辦的公司成長環境，與第一代擁有國外資本助力的百度、騰訊、阿裡巴巴不同，現在境內公司長大後紛紛出海，與國外公司競爭，這時需要企業領導人有更多國際視野。

艾媒諮詢CEO張毅認為，張一鳴和黃崢都是退而不休，某種意義上，這對於公司是好事，創始人從繁忙的日常管理工作解脫出來，更能讓自己成長，「這個角色有點像氣球，氣球能吹多大，生產出來時就基本已經定了、需要更大的氣球才能支撐企業體量。」