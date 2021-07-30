中共政治局：穩房價、支持新能源汽車、做好碳達峰

中共中央政治局30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議提出，穩地價、穩房價，促進房地產市場平穩健康發展、支持新能源汽車加快發展、做好碳達峰、碳中和工作等。

新華網報導，會議要求，要防範化解重點領域風險，落實地方黨政主要領導負責的財政金融風險處置機制，完善企業境外上市監管制度。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產市場平穩健康發展。加快發展租賃住房，落實用地、稅收等支持政策。

會議要求，要挖掘市場潛力，支持新能源汽車加快發展，加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系，加快推進「十四五」規劃重大工程項目建設，引導企業加大技術改造投資。

強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性，加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決「卡脖子」難題，發展專精特新中小企業。要加大改革攻堅力度，進一步激發市場主體活力。

另一方面，要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作，盡快頒布2030年前碳達峰行動方案，糾正運動式「減碳」，先立後破，堅決遏制「兩高」項目盲目發展。做好電力迎峰度夏保障工作。