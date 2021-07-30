數據安全座談會 阿里、騰訊、百度等12家參與

中國互聯網協會組織30日召開重點互聯網企業貫徹落實《數據安全法》座談會，包括阿里巴巴、騰訊、百度、美團、小米、京東、微博、字節跳動、58同城、拼多多、螞蟻集團等12家企業近40人參會。

信報財經報導，該座談會由大陸工信部網路安全管理局委託，中國互聯網協會組織執行。大陸工信部強調，要做好重點互聯網企業數據安全保護工作，切實加強數據安全保護，並提出三點具體要求，一是認真學習貫徹法律明確的監管機制、制度體系、主體責任、保護義務等要求，做到知法、守法，將保護數據安全作為企業生產經營的底線和紅線，維護大陸國家主權、安全和發展利益。

二是強化大型互聯網企業責任擔當，切實履行數據保護義務，企業要加強組織領導，明確數據安全責任部門和責任人，建立全生命周期的數據安全管理體系和機制，採取相應的技術措施開展風險監測和應急處置，加強重要數據安全風險評估和出境管理。

三是共同構建協同共治的行業數據安全監管體系，鼓勵企業積極參與數據安全標準研製、關鍵技術研發等工作，並主動配合行業監管。