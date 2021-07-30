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中汽協：上半年汽車製造業 獲利年增逾45%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
今年上半年，汽車製造業利潤比去年同期增45.2%，增速比1至5月回落。照片／中汽協官網
今年上半年，汽車製造業利潤比去年同期增45.2%，增速比1至5月回落。照片／中汽協官網

中國汽車工業協會（中汽協）30日發布數據稱，今年上半年，汽車製造業利潤比去年同期增45.2%，保持較快增長勢頭，但增速比今年1至5月下滑。

上海證券報導，2021年上半年，汽車製造業累計利潤人民幣2,876.8億元，年增45.2%，占規模以上工業企業利潤總額的比重為6.8%。

上半年，大陸汽車製造業營收達人民幣4兆2,891億元，年增28%，占規模以上工業企業營收總額的7.2%。

中汽協預期，「十四五」時期，大陸汽車產業將迎來戰略機遇期，新能源汽車的普及會加速，智慧化技術更會帶來汽車全產業鏈甚至包括市場終端服務的變革。

分析表示，大陸新能源汽車發展將繼續保持快速發展態勢，有助於新能源汽車技術的迭代和配套基礎設施完善，提升消費熱情，為海內外車企創造更多的投資機遇。

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