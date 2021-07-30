快訊

楊勇緯的「東奧奪金」九宮格哪裡有問題？可以拿大谷翔平當範例

陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

美涉疆港台議題 陸商務部：錯誤行動、損害合作

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受。照片／新華網
大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受。照片／新華網

大陸商務部官網30日公告，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文29日與美國商會及逾10家會員企業代表視訊座談，雙方就中美經貿關係、大陸擴大開放和營商環境等共同關心的議題交換意見。

王受文表示，當前中美經貿關係面臨嚴峻挑戰，美國一些人鼓吹對大陸全面戰略競爭，在涉疆、涉港、涉台等方面連續採取錯誤行動，損害兩國對話合作的基礎，中方對此堅決反對。

他強調，中方堅定不移擴大開放，營造市場化、法治化、國際化營商環境。在貨物貿易方面，不斷自主降低關稅水平，已由加入世貿組織時承諾的9.8%降至7.5%。在服務貿易方面，中方近期發布「海南跨境服貿負面清單」，這是中方對服務貿易管理模式的重大突破。在投資方面，中方將繼續壓減外資准入負面清單，不斷提升開放水平。

美國商會副會長Myron Brilliant及會員企業代表稱，美工商界普遍期待發展健康、穩定、互利的中美經貿關係，反對經貿脫鈎，希望雙方加強對話和溝通，深化在經貿領域的務實合作。

服貿 外資

延伸閱讀

打造「永不落幕」投資 投洽會9月廈門舉辦

陸商務部：中歐投資協定目前開展技術準備工作

新疆子公司被列「實體清單」 香港溢達集團告美商務部

中國4款國產新冠疫苗 列入商業出口清單

相關新聞

香港周日開始發電子消費券 18歲以上每人1,8000元

香港決定周日開始發放消費券，希望為經濟復甦注入新動力。

河南災情嚴重 陸農業農村部：對糧食、畜肉價格影響有限

大陸農業大省河南暴雨成災，是否會造成大陸糧食、豬肉等價格大幅波動？大陸農業農村部30日表示，河南暴雨洪澇災害對糧食市場的...

加強監管！ 陸工信部下架377款拒不整改App

大陸工信部30日表示，截至目前，已累計檢查139萬款應用程式（App），通報1,407款違規App，下架377款拒不整改...

陸特斯拉Model 3降6.4萬元 網酸：從車界蘋果變小米

特斯拉大陸官網30日宣布，即日起，特斯拉Model 3標準續航升級版的價格下調人民幣1萬5,000元（約新台幣6.4萬元...

東莞台博會升級 向海內外台商招展

廣東東莞台灣名品博覽會組委會29日向海內外台商發出招展宣傳片，邀請海內外台商參加該博覽會。第十二屆東莞台灣名品博覽會將於...

深圳上半年進出口增長近2成

深圳海關29日披露，2021年上半年，深圳進出口1.59兆元（人民幣，下同），同比增長19.3%。其中，出口8534億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。