美涉疆港台議題 陸商務部：錯誤行動、損害合作

大陸商務部官網30日公告，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文29日與美國商會及逾10家會員企業代表視訊座談，雙方就中美經貿關係、大陸擴大開放和營商環境等共同關心的議題交換意見。

王受文表示，當前中美經貿關係面臨嚴峻挑戰，美國一些人鼓吹對大陸全面戰略競爭，在涉疆、涉港、涉台等方面連續採取錯誤行動，損害兩國對話合作的基礎，中方對此堅決反對。

他強調，中方堅定不移擴大開放，營造市場化、法治化、國際化營商環境。在貨物貿易方面，不斷自主降低關稅水平，已由加入世貿組織時承諾的9.8%降至7.5%。在服務貿易方面，中方近期發布「海南跨境服貿負面清單」，這是中方對服務貿易管理模式的重大突破。在投資方面，中方將繼續壓減外資准入負面清單，不斷提升開放水平。

美國商會副會長Myron Brilliant及會員企業代表稱，美工商界普遍期待發展健康、穩定、互利的中美經貿關係，反對經貿脫鈎，希望雙方加強對話和溝通，深化在經貿領域的務實合作。