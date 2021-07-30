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陸特斯拉Model 3降6.4萬元 網酸：從車界蘋果變小米

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
特斯拉Model 3標準續航升級版的價格下調人民幣1,5000元（約新台幣6.4萬元），調整後的價格為人民幣23萬5,900元（約新台幣101.4萬元）。照片／特斯拉中國官網
特斯拉Model 3標準續航升級版的價格下調人民幣1,5000元（約新台幣6.4萬元），調整後的價格為人民幣23萬5,900元（約新台幣101.4萬元）。照片／特斯拉中國官網

特斯拉大陸官網30日宣布，即日起，特斯拉Model 3標準續航升級版的價格下調人民幣1萬5,000元（約新台幣6.4萬元），調降後的價格為人民幣23萬5,900元（約新台幣101.4萬元），此為補貼後起售價。此次價格調整反映成本波動的實際情況。

目前特斯拉大陸官網有兩款Model 3版本販售：標準續航升級版和 Performance高性能版，前者補貼後售價人民幣23萬5,900元，續航里程468 公里，百公里加速5.6秒，後者續航里程605公里，百公里加速3.3秒。

不只Model 3，Model Y之前也降價銷售。南都日報報導，特斯拉官網在7月8日顯示，一款售價人民幣27.6萬元的Model Y車型接受預訂，該車型是單電機版本Model Y，售價大幅下降，相對長續航版本，新款Model Y的售價要低人民幣7.19萬元。新車預計將於8月交付。

近年特斯拉在大陸交通事故頻傳，雖然銷量受影響，但整體依然排在市場前列。特斯拉大陸生產車型曾多次調整價格，使得大陸其他品牌的純電SUV也面臨價格挑戰。

大陸網友則調侃說，「本以為特斯拉要做汽車界的蘋果，沒想到做的是汽車界的小米」、「真是越來越掉價」、「不只煞車失靈，價格也煞不住」。但也有一派力挺，「良心企業啊，在大陸國產供應鏈成熟之後一直降低售價。」

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