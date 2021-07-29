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傳考慮退市轉私有化以安撫陸當局 滴滴否認

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
滴滴29日表示，有關公司將私有化的傳聞為不實消息，目前正積極全面配合網路安全審查。（圖／取自新浪網）
滴滴29日表示，有關公司將私有化的傳聞為不實消息，目前正積極全面配合網路安全審查。（圖／取自新浪網）

外媒指出，大陸網約車巨頭滴滴出行正考慮私有化，以安撫大陸當局。滴滴29日表示，有關公司將私有化的傳聞為不實消息，目前正積極全面配合網路安全審查。

路透報導，滴滴最新股價較其6月30日上市首日開盤價16.65美元（約新台幣470元）降幅高達47%。

華爾街日報報導指出，滴滴正在考慮私有化，以安撫大陸當局，並補償投資者自該公司在美國上市以來的損失。該報引述知情人士指出，隨著監管打擊擴大，滴滴出行一直在考慮退市計畫，並已獲得網路安全監管當局的支持。

滴滴發生這種轉變距離其在紐約證券交易所上市僅一個月。滴滴一直在與銀行家、監管機構和關鍵投資者進行談判，探討如何解決滴滴在紐交所上市後出現的問題。

滴滴已要求主承銷商評估投資者對私有化計畫的看法，以及他們能接受的定價範圍。

報導指出，一項涉及對其公開交易股票進行要約收購的私有化交易是滴滴正在考慮的初步選擇之一。

滴滴6月在紐約證券交易所上市，首次公開發行（IPO）籌資約44億美元（約新台幣1240.8億），這是自阿里巴巴2014年上市以來大陸企業最大的IPO案。

滴滴出行 IPO

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