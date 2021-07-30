雲台會登場 聚焦科技農業優勢互補

雲台科技農業產業發展交流會28日在雲南昆明登場，本次交流會以「核心技術彰顯品牌價值，科技創新驅動農業發展」為主題，吸引來自省內外的50多位台資企業、重要協會代表出席。

中新社報導，交流會以線上線下相結合的方式，邀請雲南、台灣兩地科技農業方面的大專院校專家交流研討。交流會上還舉行設施農業項目輸出等多項合作協議的簽約儀式。

據雲南省台灣事務辦公室副主任張燦表示，今年是第九屆雲台會，本次交流聚焦科技農業產業發展，旨在增長新動力，推進雲台互聯、互通、輻射、引領、帶動貿易夥伴關係，整合雲南、台灣兩地的產業資源，達成優勢互補，在農業產業、生物醫藥產業和農林旅遊產業等方面加強合作。這也將進一步助推雲南現代農業和新型城鄉形態加速轉型升級，推動雲南鄉村振興及美麗宜居公園城市建設。

交流會上，雲南咖啡曼箐莊園主理人張曉蕓說：「雲南的咖啡豆原材料好，但存在營銷人才短缺的問題，希望通過此次交流會吸引到台灣優秀的營銷人才，將莊園自有品牌更好地商業化。」

近年來，昆明市推出了涉及投資、創業、就業、生活、學習的「78條措施」，打造涉台載體，持續推動更廣領域、更深層次的雲台兩地交流合作。