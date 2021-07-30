深圳上半年進出口增長近2成

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

深圳海關29日披露，2021年上半年，深圳進出口1.59兆元（人民幣，下同），同比增長19.3%。其中，出口8534億元，增長19.4%，進口7394.4億元，增長19.2%，今年上半年，深圳進、出口與新冠肺炎疫情前的2019年上半年相比，均實現兩位數增長。

中新社報導，根據深圳海關相關負責人表示，深圳單月進出口值自從2020年11月以來，連續8個月同比增長，今年3月以來，單月進出口值，均保持在2700億元以上。

從貿易方式看，一般貿易占比過半，加工貿易快速增長。深圳上半年產業鏈更長、出口附加值相對較高的一般貿易進出口8057.7億元，增長18.6%，占同期深圳進出口總值的50.6%；加工貿易進出口4101.4億元，增長24.5%。

從具體產品來看，消費類電子電器產品出口保持增勢。上半年，深圳出口機電產品6826億元，增長27.5%，占同期深圳出口值的80%；其中，手機、家用電器增幅均超過3成，電腦增長65.3%，平板電腦出口增幅達189.1%。

進口方面，機電產品進口占比近8成。上半年，深圳進口機電產品5847.2億元，增長15.7%，占同期深圳進口值的79.1%。其中，積體電路等電子元件、液晶面板、影音視訊設備及其零件合計進口3929.7億元，增長19.4%，拉動深圳進口增長10.3個百分點。

深圳 海關 新冠肺炎

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