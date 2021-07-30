陸上半年對RCEP貿易夥伴進出口增逾2成

大陸海關總署國家口岸管理辦公室副主任黨英傑29日在大陸國務院政策例行吹風會上透露，今年上半年，中國大陸對區域全面經濟夥伴協定（RCEP）貿易夥伴的進出口同比（與去年同期相比）增長22.7%。

中新社報導，黨英傑稱，就貿易量來講，2020年，中國大陸對RCEP其他14個貿易夥伴的進出口總值是10.2兆元（人民幣，下同）占同期中國大陸進出口總值的31.7%。今年上半年，中國大陸對RCEP貿易夥伴的進出口同比增長22.7%。

黨英傑指出，RCEP簽署之後，大陸海關總署提前謀劃，做好RCEP生效實施涉及海關條款的相關準備工作。在實施關稅減讓方面，大陸海關總署正在研究推出「RCEP進出口貨物原產地管理辦法」和「經核准出口商管理辦法」，梳理申報RCEP項下享惠進口和出口簽證的流程，並建設配套信息化系統，確保企業申報享惠的便利性。

此外，大陸海關也正在向進出口企業進行宣傳培訓和輔導，助力企業學會運用規則，充分享受關稅減讓。

在知識產權海關保護方面，積極地履行RCEP規定的各項義務，加強與RCEP區域海關的合作與協調，共同提高區域海關知識產權的保護水平，維護良好的貿易營商環境。

她直言，可以預期，RCEP生效實施以後，將進一步促進中國大陸和RCEP其他貿易夥伴之間海關法律法規適用的可預見性、一致性以及透明性，推動各成員國在共同促進貿易便利化方面相互協調、加強合作，實現跨境貿易更為安全便利。