聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸上半年對RCEP貿易夥伴進出口增逾2成

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
四川上半年外貿進出口超4189億元人民幣，東協成為RCEP締約方中四川最大貿易夥伴。圖為繁忙的成都國際鐵路港。（中新社）
四川上半年外貿進出口超4189億元人民幣，東協成為RCEP締約方中四川最大貿易夥伴。圖為繁忙的成都國際鐵路港。（中新社）

大陸海關總署國家口岸管理辦公室副主任黨英傑29日在大陸國務院政策例行吹風會上透露，今年上半年，中國大陸對區域全面經濟夥伴協定（RCEP）貿易夥伴的進出口同比（與去年同期相比）增長22.7%。

中新社報導，黨英傑稱，就貿易量來講，2020年，中國大陸對RCEP其他14個貿易夥伴的進出口總值是10.2兆元（人民幣，下同）占同期中國大陸進出口總值的31.7%。今年上半年，中國大陸對RCEP貿易夥伴的進出口同比增長22.7%。

黨英傑指出，RCEP簽署之後，大陸海關總署提前謀劃，做好RCEP生效實施涉及海關條款的相關準備工作。在實施關稅減讓方面，大陸海關總署正在研究推出「RCEP進出口貨物原產地管理辦法」和「經核准出口商管理辦法」，梳理申報RCEP項下享惠進口和出口簽證的流程，並建設配套信息化系統，確保企業申報享惠的便利性。

此外，大陸海關也正在向進出口企業進行宣傳培訓和輔導，助力企業學會運用規則，充分享受關稅減讓。

在知識產權海關保護方面，積極地履行RCEP規定的各項義務，加強與RCEP區域海關的合作與協調，共同提高區域海關知識產權的保護水平，維護良好的貿易營商環境。

她直言，可以預期，RCEP生效實施以後，將進一步促進中國大陸和RCEP其他貿易夥伴之間海關法律法規適用的可預見性、一致性以及透明性，推動各成員國在共同促進貿易便利化方面相互協調、加強合作，實現跨境貿易更為安全便利。

海關 人民幣

延伸閱讀

大陸8月起取消鋼鐵產品出口退稅

桌球／陸評樊振東「以暴制暴」贏了林昀儒 登大陸熱搜

監管利劍頻揮嚇跌股市 大陸官媒趕忙發聲護盤

2021上半年大陸發明專利授權33.9萬件 國外申請人成長達三成

相關新聞

向陸監管當局「輸誠」? 滴滴出行傳要在美股下市

大陸網約車龍頭滴滴出行傳出擬在美股掛牌的公司私有化下市，以安撫大陸當局，並補償投資人自該公司在美股上市以來的損失，導致滴...

武漢打房出奇招 「憑房票買房」

過去十多年，大陸各地政府為遏止房價過快上漲，採取過各種調控措施，大陸房價卻愈調愈高。如今，湖北省武漢市提出了一項最新的打...

廣州三鏈協同 推動軟件產業發展

今年1至6月，廣州市軟件和信息服務業實現營收2889.68億元（人民幣，下同），同比增長26.07%。廣州市政府28日披...

貴州石阡溫泉產業 帶動小城經濟發展

石阡，一座位於貴州省銅仁市的小縣城。因境內溫泉資源豐富，有「溫泉之鄉」的美名。溫泉產業對當地經濟發展帶來的直接利好，包括...

陸上半年對RCEP貿易夥伴進出口增逾2成

大陸海關總署國家口岸管理辦公室副主任黨英傑29日在大陸國務院政策例行吹風會上透露，今年上半年，中國大陸對區域全面經濟夥伴...

精博台商專欄／模里西斯全球企業公司亮點

模里西斯打造國際金融中心向來強調符合國際規範與標準，當歐盟2017年12月發布了稅務不合作名單，模里西斯迅速在半年推動修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。