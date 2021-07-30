貴州石阡溫泉產業 帶動小城經濟發展

石阡，一座位於貴州省銅仁市的小縣城。因境內溫泉資源豐富，有「溫泉之鄉」的美名。溫泉產業對當地經濟發展帶來的直接利好，包括協助當地民眾就業。據不完全統計，城南溫泉和中壩溫泉小鎮共為當地提供了近800個就業崗位。

據新華社報導，「石阡的溫泉具有泉眼多、分布廣、流量大和水質優等特點。」石阡縣溫泉群風景名勝區管理局副局長覃會明表示，該縣境內共有20處自然地熱礦泉水出露點和8個人工鑽井取水點。

但在很長一段時間，石阡溫泉資源並未得到充分開發，當地人守著溫泉過苦日子。近年來，改變開始發生。

石阡縣引進公司對城南溫泉進行了擴建，城南溫泉獲評4A級旅遊景區。當地政府還通過招商，引進資金修建中壩溫泉小鎮，並於2018年底正式對外營業。

「在這上班挺好的，不用再去外省打工了，每個月工資也能夠維持家裡的日常開支。」中壩溫泉小鎮客房服務人員牟糧鳳說，她曾在外務工多年，去過福建和廣西等地，進過工廠，也做過建材銷售。中壩溫泉小鎮開業後，她選擇回到家鄉就業。

接踵而來的遊客，為當地的經濟發展注入了源頭活水。如今，在中壩溫泉小鎮對岸街上，新開11家農家樂和15家出售泳衣、泳褲攤位。

「所有農家樂都是溫泉小鎮營業後新開張的。」明月土菜館老闆祝登明表示，以前在中壩鎮街上開飯店，只能做當地人的生意，晚上7點多就沒人了。現在開到溫泉附近，外地食客越來越多，晚上12點都有顧客，每年利潤是以前的數倍。

2020年，石阡縣城南溫泉和中壩溫泉小鎮共接待遊客114.2萬人次，實現旅遊收入1.933億元。覃會明指出，除溫泉酒店，當地政府還引進資金新建兩家礦泉水廠，一家已於2019年4月投產，年產量30萬噸；另一家年產量10萬噸水廠正在試產。