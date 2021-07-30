廣州三鏈協同 推動軟件產業發展

今年1至6月，廣州市軟件和信息服務業實現營收2889.68億元（人民幣，下同），同比增長26.07%。廣州市政府28日披露，該市正從「信創鏈」「互聯網鏈」「遊戲電競鏈」三鏈協同推動軟件產業發展，並提升製造業數位化競爭力，打造數位經濟生態。

中新社報導，廣州是大陸軟體名城，過去五年間信息和軟體服務業營業收入年均增速超15%。目前，廣州擁有5家大陸軟體百強企業、7家大陸互聯網百強企業，37家主板和海外上市企業。

廣州市工信局信息顯示，該市形成了「2個操作系統+3個主流芯片+4個整機廠商」的自主創新的信創生態；推出了系列發展措施，構建「一區四園」（人工智能與數字經濟試驗區，天河、黃埔、番禺、白雲軟件園）產業發展格局，構建多層次、多梯隊用地用房的「軟件區塊」體系。

另，該市還拓展融合「遊戲電競鏈」，把發展遊戲電競產業作信息消費內循環、國內經濟大循環重要引擎，依託黃埔中國遊戲谷、天河智谷、白雲數字科技城等載體，建設遊戲電競產業園。

廣州已集聚了一批工業互聯網平台，並引進華南地區唯一的工業互聯網標識解析國家頂級節點。引進樹根互聯根雲、阿里雲飛龍工業互聯網平台、航天雲網INDICS等數十家知名工業互聯網平台，培育中船互聯、致景信息、博依特等多家本地工業互聯網平台。

廣州針對紡織服裝、美妝日化、箱包皮具、珠寶首飾、食品飲料等五大產業集群，建設行業級工業互聯網平台，打通銷售、設計、生產、倉儲、物流、後服務等產業鏈各環節，推出行業級工業互聯網平台及集群數字化轉型解決方案，推進中小企業數位化轉型。如廣州花都箱包產業鏈協同製造平台已進駐77家企業，企業降低軟件方面成本80%以上，節省成本超過3.5億元。