東莞台博會升級 向海內外台商招展
廣東東莞台灣名品博覽會組委會29日向海內外台商發出招展宣傳片，邀請海內外台商參加該博覽會。第十二屆東莞台灣名品博覽會將於10月28日在東莞市開幕。本屆東莞台博會招展範圍從聚焦粵港澳大灣區台資企業，升級擴大至面向海內外台企招展，旨在打造海內外台企參與的經貿合作交流的盛會。
中新社報導，為了吸引更多台商參與，在距離展會開幕前3個月，東莞台博會組委會製作了招展大片，向海內外台商發出邀請。
本屆東莞台博會以「聚焦創新科技聚力融合共贏」為展會主題，以「高端專題+智慧生活」為質量追求，以電子信息產業前沿科技和高端產品為專業牽引，以「在線+實體」雙向融合辦展的創新模式，專業遴選5G科技、半導體、雲端服務、智慧生活、物聯網、智慧醫療、電子競技、數位3C電子零組件等大型高端品牌參展，冀望成為集青年創新創業基地、台灣特色展區（農業科技、文創商品、生活用品、生物科技、台灣伴手禮及品牌美食）等為一體的盛會。
本屆東莞台博會將設立採購商對接專區，特邀約高端在線電商平台、大型實體品牌製造業採購商、國際品牌對口買家、專業禮品採購商、大型商超平台、智慧數碼商城、批發零售貿易商等前來採購洽談，幫助買賣雙方實現一對一現場對接，共創行業發展新機遇。
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