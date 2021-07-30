東莞台博會升級 向海內外台商招展

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東東莞台灣名品博覽會組委會29日向海內外台商發出招展宣傳片，邀請海內外台商參加該博覽會。第十二屆東莞台灣名品博覽會將於10月28日在東莞市開幕。本屆東莞台博會招展範圍從聚焦粵港澳大灣區台資企業，升級擴大至面向海內外台企招展，旨在打造海內外台企參與的經貿合作交流的盛會。

中新社報導，為了吸引更多台商參與，在距離展會開幕前3個月，東莞台博會組委會製作了招展大片，向海內外台商發出邀請。

本屆東莞台博會以「聚焦創新科技聚力融合共贏」為展會主題，以「高端專題+智慧生活」為質量追求，以電子信息產業前沿科技和高端產品為專業牽引，以「在線+實體」雙向融合辦展的創新模式，專業遴選5G科技、半導體、雲端服務、智慧生活、物聯網、智慧醫療、電子競技、數位3C電子零組件等大型高端品牌參展，冀望成為集青年創新創業基地、台灣特色展區（農業科技、文創商品、生活用品、生物科技、台灣伴手禮及品牌美食）等為一體的盛會。

本屆東莞台博會將設立採購商對接專區，特邀約高端在線電商平台、大型實體品牌製造業採購商、國際品牌對口買家、專業禮品採購商、大型商超平台、智慧數碼商城、批發零售貿易商等前來採購洽談，幫助買賣雙方實現一對一現場對接，共創行業發展新機遇。

台商 品牌 電商

延伸閱讀

若疫情升級 陳其邁：國慶焰火最壞劇本是直播

台中代銷公會捐贈相挺讓中市防疫「能量再升級 」

降級解封 瑞穗天合推「夏日輕旅行城堡升等莊園」

iPad mini升級 台鏈吃補

相關新聞

向陸監管當局「輸誠」? 滴滴出行傳要在美股下市

大陸網約車龍頭滴滴出行傳出擬在美股掛牌的公司私有化下市，以安撫大陸當局，並補償投資人自該公司在美股上市以來的損失，導致滴...

武漢打房出奇招 「憑房票買房」

過去十多年，大陸各地政府為遏止房價過快上漲，採取過各種調控措施，大陸房價卻愈調愈高。如今，湖北省武漢市提出了一項最新的打...

東莞台博會升級 向海內外台商招展

廣東東莞台灣名品博覽會組委會29日向海內外台商發出招展宣傳片，邀請海內外台商參加該博覽會。第十二屆東莞台灣名品博覽會將於...

深圳上半年進出口增長近2成

深圳海關29日披露，2021年上半年，深圳進出口1.59兆元（人民幣，下同），同比增長19.3%。其中，出口8534億元...

雲台會登場 聚焦科技農業優勢互補

雲台科技農業產業發展交流會28日在雲南昆明登場，本次交流會以「核心技術彰顯品牌價值，科技創新驅動農業發展」為主題，吸引來...

廣州三鏈協同 推動軟件產業發展

今年1至6月，廣州市軟件和信息服務業實現營收2889.68億元（人民幣，下同），同比增長26.07%。廣州市政府28日披...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。