聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸國台辦嗆美日台戰略對話：台獨鬧劇
首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會29日上午登場。大陸國台辦對此發布新聞稿，批評民進黨勾結外部勢力，上演台獨鬧劇，呼籲有關國家不要向台獨發出錯誤訊號。
大陸國台辦29日以發言人朱鳳蓮的名義回應。朱鳳蓮說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。民進黨當局勾連外部勢力再次上演「台獨」鬧劇，只會自取其辱。
朱鳳蓮又說，大陸敦促有關國家切實恪守一個中國原則，不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。「中國必須統一，也必然統一這是任何人任何勢力都無法阻擋的！」
首屆的「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議29日登場，日方安排的神秘嘉賓、前首相安倍晉三發表致詞。安倍強調，台灣非常重要，支持台灣參加包括世界衛生大會、跨太平洋夥伴全面進步協定等國際組織。
立法院長游錫堃也出席該論壇，而游錫堃前一日才被大陸國台辦點名批評。
游錫堃表示，中國持續以軍事恫嚇台灣，呼籲協調印太民主國家一起對中共畫紅線，盼美日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共。
他說，「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來嚇阻中共企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言