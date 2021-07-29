陸國台辦嗆美日台戰略對話：台獨鬧劇

首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會29日上午登場。大陸國台辦對此發布新聞稿，批評民進黨勾結外部勢力，上演台獨鬧劇，呼籲有關國家不要向台獨發出錯誤訊號。

大陸國台辦29日以發言人朱鳳蓮的名義回應。朱鳳蓮說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。民進黨當局勾連外部勢力再次上演「台獨」鬧劇，只會自取其辱。

朱鳳蓮又說，大陸敦促有關國家切實恪守一個中國原則，不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。「中國必須統一，也必然統一這是任何人任何勢力都無法阻擋的！」

首屆的「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議29日登場，日方安排的神秘嘉賓、前首相安倍晉三發表致詞。安倍強調，台灣非常重要，支持台灣參加包括世界衛生大會、跨太平洋夥伴全面進步協定等國際組織。

立法院長游錫堃也出席該論壇，而游錫堃前一日才被大陸國台辦點名批評。

游錫堃表示，中國持續以軍事恫嚇台灣，呼籲協調印太民主國家一起對中共畫紅線，盼美日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共。

他說，「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來嚇阻中共企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。