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證監會找投行喝咖啡 陸港股反彈大漲

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
陸、港股29日收盤連袂大漲。照片／本報系資料庫
陸、港股29日收盤連袂大漲。照片／本報系資料庫

本周中概股重挫，大陸「從嚴治理」校外培訓的監管政策周末落地，投資者受到驚嚇。路透引述知情人士稱，大陸證監會28日晚與全球主要投行的高管舉行會談，安撫金融市場緊繃的神經，激勵陸港股29日收盤連袂大漲。

連日股市震盪，市場存擔憂情緒濃，新華社等大陸五家官媒發文，力挺資本市場，指短期波動不改利多趨勢。A股今收漲，創業板指大漲5.32%，收盤點位歷史首次超越滬指；滬指終止四連跌，漲1.49%，收3,411點。

29日開盤，創指漲逾3%，太陽能、BIPV族群全線走高，鋰電池類股走強，前期熱點銀行、白酒族群回調。隨後，A股高位震蕩，創業板指漲幅領先，深強滬弱格局較為明顯，科技股集體反彈，半導體晶片族群走高。

信報財經報導，大陸證監會副主席方星海主持的監管會議，召集投銀開會，希望在股市暴跌之後安撫市場，並整頓教育行業政策無意傷及其他行業的公司。港股市今日急升，期指結算下，恒指收市大升逾800點，連升兩日累彈逾1,200點。

港股期結日反彈開高逾700點，重回2萬6,000點水平，午後升幅擴大，恆生指數期結日升841點，收2萬6,315點，成交港幣2,541億元；騰訊大漲一成；美團升逾9%；阿里巴巴升逾7%。教育股反彈。

港股 滬指 創業

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