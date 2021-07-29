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桌球／陸評樊振東「以暴制暴」贏了林昀儒 登大陸熱搜

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林昀儒激戰樊振東 陸網友驚艷：趕緊收復台灣 納入麾下

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
19歲的桌球小將林昀儒晉級東京奧運桌球男單四強戰。照片／美聯社
19歲的桌球小將林昀儒晉級東京奧運桌球男單四強戰。照片／美聯社

東京奧運桌球男單四強戰29日下午開打，「世界球王」大陸選手樊振東對上年僅19歲的台灣桌球強將林昀儒，耗時1小時25分，苦戰7局險勝。由於戰況十分激烈，有大陸網友留言，「太不容易了，趕緊收復台灣，這小傢伙可以招入國家隊」。

中華隊男子桌球小將林昀儒在桌球男單半決賽中讓樊振東急跳腳，兩人前四局打成2比2平，且比分相差無幾，第5局樊振東11比9，險勝總算贏得主動，但第6局關鍵時刻林昀儒毫不手軟翻盤成功，決勝第7局樊振東增加變化，反手擰拉屢屢奏效，最終封住直線以11比8，挺進決賽。

由於戰況激烈，打出一場史詩級的7局大戰役，觀看直播的大陸網友也熱血留言，「太不容易了，趕緊收復台灣，對面這小傢伙可以招入國家隊」、「台北選手實力很強」、「看多了這樣的比賽心臟頂不住」。

樊振東賽前就已經表示這場半決賽會很「艱難」。林昀儒在桌球超聯賽中戰勝過多國桌球名將，並成為大陸男子桌球強大的對手之一。

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