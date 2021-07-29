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蘇寧易購股東會 阿里傳提名黃明端任董事長
大陸零售巨頭蘇寧易購在引入戰略投資者後，成為一家「無實際控制人」的公司。傳出29日下午在蘇寧股東大會中，股東阿里巴巴將提名黃明端進入董事會，並出任董事長，將全面接管蘇寧易購。
蘇寧易購29日午盤收漲停10%，至人民幣5.8元，可望終止連四日收跌。
阿里在港股價午盤收漲6.71%，暫收港幣195.5元。
網易財經報導，消息人士稱，阿里提名的黃明端進入董事會並擔任新一任董事長；蘇寧易購創辦人張近東之子張康陽進入董事會，成為新任董事會的非獨立董事。
外界普遍預測，接替張近東董事長職位，可能是新任董事候選人黃明端，此人曾打造過千億大潤發帝國。張康陽若能協助黃明端做好蘇寧易購的管理，以全新思維將張近東布局的「線上線下」進行整合，專注於零售主業，蘇寧易購將有新發展。
此外，阿里巴巴副總裁，天貓進出口事業群總裁劉鵬有望出任蘇寧易購CEO，負責蘇寧自營業務。伴隨著高層入駐蘇寧易購，業務部門及相關部門核心崗位也將由阿里系派駐。這也意味著，阿里開始全面將蘇寧易購納入「阿里生態鏈」，以補齊自身短板。
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