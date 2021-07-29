快訊

北市公布餐飲內用解封條件 柯文哲：最快下周二開放

東奧桌球／7局史詩大戰...林昀儒惜敗世界球王樊振東 明晚為台灣爭銅牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇寧易購股東會 阿里傳提名黃明端任董事長

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
蘇寧股東大會29日將舉辦，傳出股東阿里巴巴將提名黃明端出任董事長，將全面接管蘇寧易購。圖為蘇寧位於南京的發貨倉。路透
蘇寧股東大會29日將舉辦，傳出股東阿里巴巴將提名黃明端出任董事長，將全面接管蘇寧易購。圖為蘇寧位於南京的發貨倉。路透

大陸零售巨頭蘇寧易購在引入戰略投資者後，成為一家「無實際控制人」的公司。傳出29日下午在蘇寧股東大會中，股東阿里巴巴將提名黃明端進入董事會，並出任董事長，將全面接管蘇寧易購。

蘇寧易購29日午盤收漲停10%，至人民幣5.8元，可望終止連四日收跌。

阿里在港股價午盤收漲6.71%，暫收港幣195.5元。

網易財經報導，消息人士稱，阿里提名的黃明端進入董事會並擔任新一任董事長；蘇寧易購創辦人張近東之子張康陽進入董事會，成為新任董事會的非獨立董事。

外界普遍預測，接替張近東董事長職位，可能是新任董事候選人黃明端，此人曾打造過千億大潤發帝國。張康陽若能協助黃明端做好蘇寧易購的管理，以全新思維將張近東布局的「線上線下」進行整合，專注於零售主業，蘇寧易購將有新發展。

此外，阿里巴巴副總裁，天貓進出口事業群總裁劉鵬有望出任蘇寧易購CEO，負責蘇寧自營業務。伴隨著高層入駐蘇寧易購，業務部門及相關部門核心崗位也將由阿里系派駐。這也意味著，阿里開始全面將蘇寧易購納入「阿里生態鏈」，以補齊自身短板。

延伸閱讀

14款App彈窗信息 限期改善

海運熱到爆 包船又包線

當課輔老師也需要像個案一樣輔導時，你如何抉擇呢？

蘇寧人事異動 傳台籍黃明端有望成新任董座

相關新聞

阿里巴巴2021財年 平台交易額逾34兆元

阿里巴巴日前發布2021財政年度報告（截至2021年3月31日止的12個月），阿里巴巴平台年交易金額突破人民幣8兆元（約...

房價越打越高 武漢祭出「憑票購屋」政策調控

過去十多年，大陸各地政府為遏止房價過快上漲，採取過各種調控措施，卻被民眾譏諷反而把房價越調越高。如今，湖北省武漢市提出了...

蘇寧易購股東會 阿里傳提名黃明端任董事長

大陸零售巨頭蘇寧易購在引入戰略投資者後，成為一家「無實際控制人」的公司。傳出29日下午在蘇寧股東大會中，股東阿里巴巴將提...

阿里巴巴總市值 跌出全球前10

全球股票總市值排名中，大陸電商巨頭阿里巴巴集團的總市值比年初減少兩成，跌出前十名。阿里、騰訊的市值與美國主要高科技企業G...

大陸交通部宣布：貨櫃短缺問題已得到有效緩解

大陸交通運輸部新聞發言人孫文劍29日上午在7月份例行記者會上表示，經過各方努力，今年上半年，各主要班輪公司投入艙位數量大...

外媒：陸官方將繼續允許中企赴美上市

美國媒體CNBC引述知情人士報導，只要符合上市要求，大陸官方將繼續允許大陸公司在美國上市。大陸證監會周三晚間向券商通報最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。