阿里巴巴總市值 跌出全球前10
全球股票總市值排名中，大陸電商巨頭阿里巴巴集團的總市值比年初減少兩成，跌出前十名。阿里、騰訊的市值與美國主要高科技企業Google、亞馬遜、臉書、蘋果公司以及微軟的差距拉大。
日經中文網報導，在調查分析網站QUICK FactSet統計的（截至北京時間7月28日凌晨2點）的總市值排名中，騰訊排在第8位，阿里巴巴排在第10位。不過，此排名並未包含總市值為1.8兆美元的沙特阿美。因此，有觀點認為阿里巴巴被台積電超越，實際上已跌出前十名。
2020年，阿里巴巴第1季在總市值上超過臉書。不過，以2020年10月為頂峰，阿里巴巴的股價持續下跌。旗下螞蟻集團被迫推遲首次公開發行（IPO）後，來自大陸政府的監管壓力加強。阿里巴巴2021年4月因違反「反壟斷法」，被處以創歷史新高的罰款。
大陸官方最近正在對遊戲、外賣配送、在線音樂、補教行業等各個領域加強監管。
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