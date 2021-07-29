阿里巴巴2021財年 平台交易額逾34兆元

阿里巴巴日前發布2021財政年度報告（截至2021年3月31日止的12個月），阿里巴巴平台年交易金額突破人民幣8兆元（約新台幣34.4兆元）。

阿里29日在港股價午盤收漲6.71%，暫收港幣195.5元。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇在致股東信中表示，平台經濟是全世界共同面臨的嶄新課題。2021財年，阿里巴巴生態全球年度活躍消費者突破10億的里程碑，達到11.3億。大陸境內和海外消費者在阿里巴巴平台上創造人民幣8.119兆元的年度交易規模。

作為阿里巴巴面向未來的第二增長曲線，阿里雲計算上個財年銷售額超過人民幣600億元，年增50%。

張勇表示，隨著對數位化商業世界的理解越來越深入，對自我的認知越來越清晰，阿里巴巴希望最終能夠成為一家消費互聯網和產業互聯網結合得更好的公司。

不過，阿里巴巴也出現上市以來首次季度虧損。財報顯示，今年第1季，阿里巴巴虧損人民幣54.7億元，相較去年同期淨利潤人民幣31.6億元，由盈轉虧。

今年4月10日，大陸國家市場監管總局通報，依法對阿里巴巴集團作出行政處罰，責令其停止違法行為，並處以27.82億美元罰款。

截至2021年3月31日止的12個月，阿里巴巴收入達到7,172.89億元，年增約40%；淨利潤達人民幣1,432.84億元，微增2%。