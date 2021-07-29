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外媒：陸官方將繼續允許中企赴美上市

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
在美國上市的大陸企業包括阿里巴巴和騰訊、滴滴等，過去幾天股價大幅下跌，因為大陸當局加強對科技公司壟斷行為和數據安全的審查。照片／路透
在美國上市的大陸企業包括阿里巴巴和騰訊、滴滴等，過去幾天股價大幅下跌，因為大陸當局加強對科技公司壟斷行為和數據安全的審查。照片／路透

美國媒體CNBC引述知情人士報導，只要符合上市要求，大陸官方將繼續允許大陸公司在美國上市。大陸證監會周三晚間向券商通報最新發展。知情人士稱，使用可變利益實體（VIE）架構的公司，也可以跨境股票上市。

知情人士指出，大陸監管機構承認這種架構是公司吸引外資的重要方式，但表示如果存在國家安全疑慮，就必須加以調整。

所謂VIE架構，就是通過大陸法律項下的合約安排，使境外投資公司在沒有直接股權關係的情況下控制大陸公司的運營，由此按照國際會計準則將大陸境內公司的財務數據併入境外投資公司的財務報表。

北京經濟日報發表文章稱，大陸證監會對企業選擇上市地持開放態度，支持企業根據自身發展需要作出選擇，支持企業依法合規利用兩個市場、兩種資源發展。

消息人士稱，大陸證監會副主席方星海周三與主要投資銀行舉行會議，試圖緩解市場對北京打擊私立教育行業的擔憂。之前由於擔心大陸政府加大監管力度，A股連日湧現大幅拋售。彭博援引知情人士說，一些銀行家傳遞的信息：教育政策是有針對性的，政府無意傷害其他行業的公司。

大陸官媒發表一系列文章，暗示股市的暴跌有些過頭，而一些分析師則猜測，與政府有關聯的基金已開始出手干預，以提振市場。

在美國上市的大陸股票，包括阿里巴巴和騰訊、滴滴等大公司，在過去幾天裡大幅下跌，因為大陸當局加強對科技公司壟斷行為和數據安全的審查。

上周五廣泛流傳的一份政策文件呼籲大陸的課後輔導公司成為非營利組織，導致中概股出現兩位數跌幅。

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