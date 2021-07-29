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Siri播報奧運金牌榜跳過大陸？ 陸網友罵聲一片

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
蘋果手機的Siri語音助手傳出詢問奧運金牌榜，自動播報過程中，Siri依次說日本、美國、俄羅斯，直接忽略中國大陸。照片／北京晚報
蘋果手機的Siri語音助手傳出詢問奧運金牌榜，自動播報過程中，Siri依次說日本、美國、俄羅斯，直接忽略中國大陸。照片／北京晚報

歷屆奧運會的金牌榜排名都是各國關注重點，許多網站平台、手機都提供金牌榜查詢功能，但有網友反映，蘋果手機的Siri語音助手傳出詢問奧運金牌榜，自動播報過程中，Siri依次說日本、美國、俄羅斯，直接忽略中國大陸。

騰訊網報導，對此，蘋果官方客服回應，經過測試發現，沒有播報中國大陸是因為當前中國大陸和其他國家金牌數相同，同理，所有相同金牌數的國家只會讀第一個，目前正在反饋此問題。

也就是說，此次金牌榜忽略中國並不是有意為之，而是在程序的邏輯上面有些問題，當金牌數量相同時就會被跳過。

據最新排行榜顯示，目前日本以13金、4銀、5銅共22枚獎牌位列第一，中國大陸則擁有12塊金牌、6塊銀牌、9塊銅牌，獎牌總數達27塊，位列全球第二，美國第三。

對於蘋果回應，大陸網友顯然不領情，有回應抨擊，「這樣的低級錯誤，中級工程師都不會犯的，這只是蘋果的擋箭牌」、「堅決不買蘋果手機，所有蘋果產品，統統不買」、「蘋果手機最大的Bug」。

蘋果手機的Siri語音助手傳出詢問奧運金牌榜，自動播報過程中忽略中國大陸，引起大陸網友一片罵聲。照片／新浪科技網
蘋果手機的Siri語音助手傳出詢問奧運金牌榜，自動播報過程中忽略中國大陸，引起大陸網友一片罵聲。照片／新浪科技網

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