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陸新任駐美大使秦剛：將推動中美關係重回正確發展軌道

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸新任駐美大使秦剛於美東時間28日晚間抵達華盛頓後，向媒體發表就任後第一次公開講話。（取自大陸駐美國大使館）
大陸新任駐美大使秦剛於美東時間28日晚間抵達華盛頓後，向媒體發表就任後第一次公開講話。（取自大陸駐美國大使館）

大陸新任駐美大使秦剛於美東時間28日晚間抵達華盛頓後，在向媒體發表講話時表示，他相信，中美關係的大門已經打開，就不會關上。他將與美國各界架起溝通、合作的橋梁，共同推動中美關係重回正確發展軌道。

根據大陸駐美國大使館官網發布的新聞稿，秦剛表示，50年前，季辛吉秘密訪華，叩開了中國的大門。當時正值冷戰時期，中美相互隔絕，季辛吉不得不以隱蔽的方式，取道他途，前往中國。

秦剛說，「50年後的今天，作為第11任中國駐美大使，我可以公開踏上正途，直抵美國。時過境遷，令人感慨。我相信，中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向。」

他指出，半個世紀，中美關係歷經風雨，一路走來，不僅深刻影響了兩國，也深刻改變了歷史、改變了世界。當前，世界正經歷百年未有之大變局。

「中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，正在進入新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代彼此相處之道。」

秦剛稱，中美關係又處在一個新的緊要關口，既面臨許多困難和挑戰，也有巨大機遇和潛力，何去何從，關乎兩國人民的福祉，關乎世界的未來。一個健康穩定發展的中美關係，是兩國人民和國際社會的普遍期盼。

秦剛強調，他將按中美兩國元首除夕通話精神，同美國各界架起溝通、合作的橋梁，維護中美關係的基礎，維護中美兩國人民的共同利益，共同推動中美關係重回正確發展軌道，讓相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的中美相處之道由可能變成現實。

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