安全應急產業 規模年逾兆元

「2021年中國國際應急救災裝備技術展覽會」28日在山西太原開幕，大陸工業和信息化部安全生產司一級巡視員于立志在會上表示，目前中國大陸安全應急產業年經濟規模已經超過兆元人民幣，已成為大陸各地產業結構調整和工業轉型升級的熱門方向之一。

新華社報導，此次展會共展出監測預警、處置救援、綜合保障、煤礦安全生產4個領域160多種新型應急救災裝備。其中，中國兵器工業集團有限公司23家企事業單位首次體系化展示應急領域解決方案：在應急監測預警方面，展示熱成像球形攝像機、偵察定位無人機等火情預警與指揮系統、林火自動預警系統、地質災害監測雷達等產品；在救援綜合保障方面，展示中型履帶式森林消防車、多功能無人電源車、移動快速滅菌應急方艙車及應急指揮車等產品；在預防防護、處置救援及其他應急領域，個人防護器材、人工影響天氣相關產品及技術、智能巡檢機器人等眾多裝備及技術也紛紛亮相。

于立志表示，下一步中國大陸將著力推動新一代信息技術與安全技術的融合創新和示範應用，聚焦重點公共安全、消防安全等防災減災重點行業領域，促進安全應急裝備朝智能化、成套化、專業化發展，保障現代安全應急產業體系加快構建。