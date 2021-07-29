廣州用電量增速 超越疫前水平

廣州供電局近日披露，該市全社會用電量增速已超疫情前水平，並成為中國大陸首個用電負荷突破2000萬千瓦的省會城市。

中新社報導，27日13時37分，廣州電網統調負荷今年第七次創歷史新高，達2078.3萬千瓦，較去年最高負荷（1934.9萬千瓦）增長7.41%。

今年以來，廣州市疫情防控和經濟社會發展成效顯現，經濟持續向好，電力需求不斷攀升，體現了廣州地區經濟發展的活力和韌性。上半年，廣州全社會用電量514.01億千瓦時，同比增長20.2%，較2019年同期增長14.18%。廣州全社會用電量增速已超疫情前水平。

廣州電網用電負荷在2009年突破1000萬千瓦，從1000萬千瓦到如今2000萬千瓦，12年間廣州電網實現超常規發展。特別是過去5年廣州電網累計完成投資較「十二五」期間增長約37%，新增110千伏及以上變電站63座，新增110千伏及以上輸電線路1728千米。500千伏昆柳龍直流工程廣東受端交流配套工程（廣州段）、蓄增線雙改單等重點工程投產，對電網支撐持續增強。

廣州供電局有關負責人表示，廣州電網將更加強電力供應安全性和可靠性，從新增輸變電工程、調整線路負荷工程、用戶需求側調整線路工程等方面加快推進重點建設項目。2025年底，廣州電網將新增500千伏變電站4座、220千伏變電站24座、110千伏變電站65座。廣州電力供應持續提升，助力廣州持續增強投資吸引力。