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大陸上半年用電 同比創多年新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家能源局發展規劃司司長李福龍28日在例行記者會上指出，今年上半年大陸全社會用電量累計增長16.2%，創多年來新高。

中新社報導，李福龍指出，同往年相比，今年上半年電力、煤炭、天然氣消費增長速度都較高，特別是去年受疫情影響，基數低，今年同比增速就偏大一點。今年上半年大陸全社會用電量累計增長16.2%，今年、去年兩年同期平均增長7.6%，比2019年同期高2.6個百分點，比「十三五」和「十二五」年均增速高1.9個和1.3個百分點，創多年來新高。

他進一步表示，上半年數據主要呈現以下特點：分產業看，第一產業用電量增長幅度較大，明顯超2019年同期水平。上半年，第一產業用電量同比增長20.6%，兩年平均增長14.3%，比2019年同期高9.4個百分點。

第二產業是拉動大陸全社會用電量增長的主力。上半年，第二產業用電量同比增長16.6%，兩年平均增長7.3%，比2019年同期高4.3個百分點。其中，工業生產增長較快，對全社會用電增長的貢獻率高達67.5%，明顯超過往年水平。製造業中高技術及裝備製造業增長最快，兩年平均增速高達10%，比2019年同期增速高6.9個百分點。

第三產業用電量增速回升至2019年同期水平。上半年，第三產業用電量同比增長25.8%，兩年平均增長9.9%，比2019年同期增速高0.5個百分點。

分省區看，上半年，大陸31個省份用電量同比和兩年平均增速均為正增長。其中，廣東、浙江、江蘇、雲南、江西等20個省份的兩年平均增速超過2019年的同期水平。

廣東 疫情 記者會

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