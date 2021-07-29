14款App彈窗信息 限期改善

大陸工業和信息化部28日宣布，針對用戶反映強烈、投訴較多的開屏彈窗信息騷擾用戶等違規行為進行集中整治，仍發現14款App未嚴格落實整改要求，包括QQ閱讀、美柚、樂視視頻等，限定於8月3日前完成徹底整改工作，否則將依法依規組織開展相關處置行動。

據香港中通社報導，大陸工信部近期發現部分企業「有令不行、有禁不止」，存在問題整改不徹底、將整改過的問題改回原樣、採取技術手段對抗、針對不同地區差異化整改的情況。

大陸工信部網站列出14款APP未嚴格落實整改要求，包括騰訊旗下的QQ閱讀，樂視網信息技術（北京）股份有限公司的樂視視頻、深圳市愛剪輯科技有限公司的愛剪輯等。

今年以來，大陸工信部對APP進行檢查，重點督促問題較多的實用工具、學習教育、生活出行、求職招聘、運動健身等五類企業進行整改，並加大對App彈窗信息關不掉或者未顯著提供關閉功能標識等情況加大整治力度。

截至7月9日數據，百度、阿里、騰訊、字節跳動、新浪微博、愛奇藝等68家主要互聯網企業已按要求完成整改。今年第二季度，彈窗信息用戶投訴舉報數量環比下降50%，誤導用戶點擊跳轉第三方頁面問題同比下降80%。