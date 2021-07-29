大陸樓市續收緊 調控政策現6重點

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸當局加強監管措施，多地樓市成交節奏放緩，房地產市場降溫。圖為建設中的四川天府新區核心區。（中新社）
大陸當局加強監管措施，多地樓市成交節奏放緩，房地產市場降溫。圖為建設中的四川天府新區核心區。（中新社）

在經歷疫後的一輪恢復性反彈後，近月來，大陸多地樓市成交節奏放緩，房地產市場降溫。專家認為，房地產市場調控和監管力度進一步加大是出現這種變化的主要原因。

中新社報導， 大陸住房和城鄉建設部日前邀請專家解讀加快發展保障性租賃住房和做好房地產市場調控工作。清華大學房地產研究所所長劉洪玉表示，未來大陸樓市政策或現六大重點，包括增加保障性租賃住房供應、加強房地產金融管理、加強部門協同配合，形成調控合力等。

上海市房地產科學研究院院長嚴榮指出，大陸國務院辦公廳印發「關於加快發展保障性租賃住房的意見」，落實其中提出的含金量比較高的措施，將會讓新市民、青年人將在人口淨流入的大城市能够租得到、租得起、租得近、租得穩、租得好。

此外，今年以來，大陸住建部先後調研督導或約談了包括深圳、上海、北京、杭州等在內的13個城市。浙江工業大學副校長虞曉芬指出，除落實城市政府主體責任，還要發揮省級政府的監督督導作用。

今年上半年，房地產金融環境持續收緊。專家認為，未來房地產調控將完善「三線四檔」融資管理規則，嚴格實施商業銀行房地產貸款集中度管理制度，加強對中小型銀行的監督管理。堅決查處經營貸、信用貸、消費貸等資金違規用於購房。

清華大學房地產研究所所長劉洪玉解釋說，房地產金融管理，一方面面向房地產企業，房企負債情況經過一年多的政策引導發生積極變化；另一方面面向金融機構。未來，涉房金融政策可能進一步深化，比如針對首付款、房貸利率等有一些引導政策。

專家認為，未來或推行北京市住宅用地限房價、控地價、提品質做法。同時，嚴格購地企業資格審核，建立購地資金審查和清退機制，並建立房地產市場數據共享機制，為及時精準市場調控提供數據支撐。

嚴榮指出，貨幣、金融、稅收和市場監管，這5類政策是市場調控和長效機制中重點發力的五個方面。隨著市場的發展和演進，樓市調控的工具箱可能還會不斷充實。

房地產 北京 上海

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