儘管遭美封殺 華為仍稱霸全球基地台市場

市場研究機構集邦科技（TrendForce）28日表示，今年大陸與歐洲電信設備商將仍占全球逾7成市占率，儘管華為繼續遭美國政府列為禁用廠商，但憑藉其價格優勢及大陸龐大的內需市場，市占仍稱霸全球。

路透報導，TrendForce研究顯示，華為、瑞典愛立信及芬蘭諾基亞今年在全球電信設備的市占率分別為30%、23%及20%。

報告指出，截至去年底，大陸5G網路用戶已逾1.6億個，約占全球5G用戶總數近9成；到今年7月，大陸三大電信商中國移動、中國聯通、中國電信已於大陸建設91.6萬個5G基地台，合計占全球70%，成為支撐華為行動通訊基地台近兩年市占表現的關鍵。

至於韓國三星因價格較低且商業運轉有成，成為推升其今年市占至12.5%、全球排名第四的關鍵。

TrendForce表示，遠距辦公與教學刺激網路流量負載率大幅提升，全球整體網路平均流量在防疫期間上升逾40%，而5G具備高流量、低延遲傳輸特性正符合現下市場需求。另外，隨著各國5G商用需求提升，已發布了數百款消費與企業的5G產品，以支援更加高速便捷的連網服務與多元應用，上述皆成為推升5G基地台需求量的增加。