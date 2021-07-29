川渝高竹新區 經濟新城正崛起

大陸官方近年規劃川渝經濟圈，以支持大陸西部大發展。其中，成都和重慶是大陸西部兩個中心城市，去年底大陸當局拍板的「川渝高竹新區」是兩地經濟融合發展的第一個實體化運作的示範區，象徵兩地合作，一座介於川渝的新城正在崛起。

「川渝高竹新區」介於重慶渝北區與四川廣安市之間，計畫面積為262平方公里，其中四川占138平方公里，重慶占124公里，核心區預計在50至55平方公里，現有的建城區僅6平方公里。

川渝高竹新區籌委會黨群工作中心主任李佳表示，川渝高竹新區要實現經濟一體化發展，但行政管理採屬地化管理，是經濟與行政適度分離的體現。新區在給企業的政策方面，最大的特色是，由於為兩省市共建的地方，企業可依照自身利益選擇要四川的政策，還是重慶的政策，實現兩省市特色優勢最大化。

李佳說，為了建立川渝高竹新區，慶渝北區與四川廣安市共同派出官員，在這裡共同開展工作，也是川渝經濟圈聯合發展的第一個踏出實體化運作的新區。在稅收方面儘管是按照屬地原則，但未來希望從企業註冊開始能打破屬地原則，實現一體化。

不過，他強調，未來川渝高竹新區將成為重慶的衛星城市。從距離來看，此地離四川省會成都380公里，但是離重慶的江北國際機場僅38公里，去往重慶只有成都的十分之一的距離。

另外，再從吸引的產業來看，新區目前共有140多家產業入駐，但是重慶來的企業比較多，占比從70%~80%間。

李佳表示，川渝高竹新區目前是以裝備製造業為主的工業園區，在產業發展同時預計打造城市建設，發展生態旅遊與康養。預估最終會形成一個常住人口約在28萬，地方生產總值占400、500億元人民幣的中等規模城市。