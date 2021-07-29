大陸金融數據港 上海率先開港

中國大陸首個金融數據港27日正式在上海開港。金融數據港建設將依託浦東金融數據海量、應用場景豐富的優勢，重點聚焦支付、清算、徵信、監管、安全、標準等六大功能，加快挖掘數據的金融價值，提升數據資產在資源配置中的作用。

中新社報導，建設金融數據港是浦東貫徹落實「關於支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見」的重大舉措，也是浦東打造上海城市數位化轉型示範區重要行動。

「金融和科技雙向賦能、金融城與科學城『雙城輝映』，將推動金融更好服務實體經濟，為上海國際金融中心、科創中心、消費中心建設提供重要支撐。」浦東新區金融工作局副局長門慶兵指出，金融數據港的建設，不僅可以推動上海城市數位化轉型，同時也有助於探索國際數據港和數據交易所的建設，以及金融基礎設施的進一步完善。

值得一提的是，「關於大力支持金融數據港發展的若干措施」也在開港儀式上發布，內容涵蓋了企業集聚發展、創新策源、應用場景拓展、創新應用評選、投融資服務、國際交流合作、人才落戶、人才服務、創新監管、行業自治等十大方面，大幅提升金融數據港的營商環境，為企業發展提供最佳土壤。

此外，中國銀聯國家工程實驗室、交通銀行金融科技研究院等一批金融科技創新實驗室和一批金融科技創新試點項目也在金融數據港發布和展示。

上海市銀行卡產業園開發有限公司總經理閔浩表示，未來金融數據港將不斷拓展應用場景，引導浦東各類金融機構深化與金融數據港企業的合作，推動金融與科技雙向賦能，培育和推出一批創新性強、應用性廣、示範性良好的場景應用項目。