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彭博：大陸加強房市調控 凸顯習近平的優先政策

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
中國大陸加強打房，凸顯當局決心控制房價以免社會動盪，緩和公眾對不公平現象的不滿。 歐新社
中國大陸加強打房，凸顯當局決心控制房價以免社會動盪，緩和公眾對不公平現象的不滿。 歐新社

中國大陸近幾年來持續調控房市，如今更加強力道，希望打破讓民眾日益無力購屋的房價漲勢。

大陸在上海上調房貸利率，承諾加快發展保障性租賃住房，並加強審核對開發商融資、新屋價格及產權轉讓。國務院副總理韓正重申國家主席習近平的名言：「房子是用來住的、不是用來炒的。」他也強調，不應把房地產作為短期刺激經濟的手段。

房地產產業原本已被當局盯緊，如今受到更大的關注，反映當局正廣泛打擊加劇社會不平等的公司，民辦教育機構被整頓的邏輯也是如此。這些政策，凸顯大陸決心回應民眾對財富集中和社會階層難以提升的不滿。

Prospect Avenue Capital駐北京的創始管理合夥人廖明表示：「房地產一直是不滿情緒的最大來源之一，政府已決心控制房價以免社會動盪，緩和公眾對不公平現象的焦慮。」

分析師指出，大陸近年來持續為房地產降溫，但最新一輪打擊將和過去不同，最明確的信號之一是韓正「不把房地產作為短期刺激經濟的手段」的表態。

野村投信的分析師在研究報告中指出，北京一直用房地產來穩定整體成長，但將改變策略。決策官員這次不會取消房地產限制措施，部分原因是擔心出現系統性金融危機。

另一個信號則是眾多政府實體矢言加強各方面的措施，從計畫開發和房屋銷售到租賃和物業管理服務。八個政府部門在聯合通知中表示，將加強懲處不當行為，首當其衝的將是債務違約、預售房屋交付延遲以及引發負面消息或市場擔憂的開發商。

地方官員若未盡力，職務可能不保；大陸住建部官員張其光表示，將對調控工作不力、房價上漲過快的城市問責。

新華社也發表時評，敦促各地政府把保持城市合理房價作為迫切任務對待，「特別是在一些人口淨流入、房價偏高的大城市，新市民、青年人買不起房、租不好房的問題比較突出。」

對於北京當局的政策，投資人的反應是賣出地產股；中國恆大股價26日及27日共下跌20%，而按營收計為大陸最大房地產公司的萬科下跌14%。中誠信國際已把中國大陸房地產的展望從穩定下調至負面，理由是對政策收緊感到擔憂以及投資人信心減弱。

法國外貿銀行（Natixis）亞太地區首席經濟學者賈西亞-艾雷洛（Alicia Garcia-Herrero）指出：「持有房產是大陸貧富差距加劇的關鍵形式之一，因此打擊將會很嚴厲。」她預期大陸房貸成本將上升，特別是針對擁有多套房產者。

畢業於美國哈佛大學甘迺迪政府學院的紅三代、社交媒體評論員任意表示：「國家領導人是從更高的角度看待問題的，房地產不僅是一個經濟工具和手段，而是一個各種社會經濟政治問題的源頭，必須加以解決。」

房地產 北京

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