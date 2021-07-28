涉房市違規 上海對陸國有大行連開17張罰單逾3967萬

上海銀保監局27日對大陸國有大行連開17張罰單共人民幣910萬元（約新台幣3967.6萬），中國銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行等均在被罰之列。其中，建設銀行被罰人民幣410萬元（約新台幣1787.6萬），主要違法違規事實均涉及房地產市場。

據大陸銀保監會網站消息，被處罰的還包括交通銀行、上海外高橋集團財務有限公司、上海農商行，其中上海外高橋集團財務有限公司因2019年12月部分流動資金貸款違規流入房地產市場被「雙罰」，機構被罰人民幣50萬元，主要責任人被警告。

建設銀行共收到8張罰單，涉及旗下8家分支機構，其違法違規事實主要是個人消費貸款違規用於購房或流入房市。還有發放不符合條件的房地產併購貸款、未根據房地產項目實際進度和資金需求發放貸款、向資本金不足的房地產項目違規提供融資、違規發放土地儲備貸款等，而違法違規事實的時間幾乎集中在2019年和2017年，最早可追溯至2013年3月。

在「房住不炒」的基調下，持續上漲的房價也招致大陸對房市的監管升級。大陸住建部等八部門最新發布「關於持續整治規範房地產市場秩序的通知」指出，力爭用3年左右時間，實現市場秩序明顯好轉；對逾期不能償還債務、大規模延期交房、負面輿情較多等存在重大經營風險的房企，實施重點監管。

大陸信用評級機構中誠信國際也預計下半年大陸商品房銷售金額增速將較上半年有所放緩，且房地產金融監管力度將持續強化，將大陸房地產行業的展望由穩定調整為負面。