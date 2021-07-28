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台積電南京廠28奈米製程擴產 經部投審會准了

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
台積電南京廠。圖／騰訊新聞
台積電南京廠。圖／騰訊新聞

台積電南京廠計畫擴產28奈米製程，一度傳出因美國施壓，恐被迫喊停，不過，經濟部投資審議委員會今（28）日經委員會議討論後，正式拍板核准通過。

投審會指出，台積電南京廠原經關鍵技術小組審查通過之製程技術為16奈米，本次擴廠係採用成熟之28奈米製程。這次核准的28奈米製程擴產並未涉及增加股本投資，且係運用既有廠房進行產能擴充。

同時，台積電已提出強化實體廠區及資訊存取等智慧財產權保護措施，以及未來三年每年於國內投資約新台幣6,000億至6,500億元持續以台灣為最主要據點、持續在台灣創造優質工作機會之投資計畫。

據了解，台積電南京廠擴產28奈米製程，主要是因應當前車企晶片荒，增產用成熟製程（28奈米）製造的車用晶片。

投審會28日召開委員會議，會中計核准及備查重大投資案件總計8件，其中，對大陸投資的專案審查有四件，除台積電南京廠擴產，還包括台郡科技以美金2,500萬元間接增資大陸郡昆科技（蘇州），從事經營軟式印刷電路板之產銷業務。

還有長興材料工業以美金5,418萬元投資長興（中國）投資轉投資設立長興材料工業（銅陵），從事經營水性丙烯酸樹脂、水性聚氨酯樹脂、醇酸樹脂/水性醇酸樹脂、氟碳樹脂、油性丙烯酸樹脂、不飽和聚酯樹脂等產銷業務。

此外還有台灣人壽保險以美金5,303萬元增資大陸君龍人壽保險從事經營人身保險相關業務。

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