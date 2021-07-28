張勇：過去一年經歷 讓阿里思考如何與各界和諧共處

阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇表示，平台經濟是全世界面臨的嶄新課題；過去一年，公司對平台經濟有了更深的理解和體會，今年4月大陸國家市場監管總局罰單的經歷，讓公司認真思考，在更廣闊的宏觀環境下，如何與社會各界、合作夥伴和諧共處。

據香港信報財經網報導，張勇在致股東的信中稱，這些經歷讓公司認真思考，像阿里巴巴這樣一家立志成為數位經濟基礎設施的平台企業，在更廣闊的宏觀環境下，如何與社會各界、合作夥伴和諧共處，如何和利益相關者形成良性互動，如何讓公司的平台跟社會發展更加同頻共振。

今年4月，大陸國家市監總局對阿里巴巴在中國境內網購市場的壟斷行為開出人民幣182.28億元的天價罰單。阿里隨後回應「誠懇接受，堅決服從」，並將強化依法經營。

張勇稱，平台型企業帶有天然的社會公共屬性，應更多深入思考的是企業能創造多少社會價值，參與解決多少核心科技的問題，如何更好地支持鄉村振興的發展，如何變得更綠色和可持續，從而「以平台之心，聚八方之力」，做一家真正意義上有擔當、負責任的好公司。

回顧過去一年，他表示，阿里巴巴經歷了前所未有的一年，不僅是疫情的複雜走向，包括波詭雲譎的國際局勢、全球經濟和宏觀環境，都在發生深刻而持久的變化。很多變化對於公司來說，也是一種全新的經歷。

但他同時指出，幸運的是，阿里巴巴身處中國這個全球最大的消費市場，以及背靠這個全球最有韌性、最具活力的供應鏈體系，中國大陸也在疫情中率先進入經濟和生活的正常秩序，這些都給予長期增長、創造更多價值的信心。

在新的財年，張勇表示，阿里巴巴希望最終能夠成為一家消費互聯網和產業互聯網結合得更好的公司，這是公司走向未來非常重要的定位和方向。